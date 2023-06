Sylvana Wollnys Verlobter leistet sich lustigen Shopping-Fail: "Wenn der Papa Schuhe kauft"

Sylvana Wollny (31) mit Töchterchen Anastasia (3). © Instagram/sylvana_wollny

Flo und Sylvana gehen nun seit bereits mehr als zehn Jahren zusammen durchs Leben, haben zwei gemeinsame Töchter und sind zudem seit September 2021 verlobt.

Zusammen sind die beiden TV-Bekanntheiten ("Die Wollnys") ein starkes Team, das sich regelmäßig bei seinen zusammengerechnet rund 512.000 Instagram-Fans meldet und kleine Einblicke in den Familienalltag der vier gibt.

Dabei kommt es im Hause Wollny immer wieder zu witzigen Momenten - so auch kürzlich, wie Sylvana in ihrer Story zeigte.

"Der Papa war gestern Schuhe kaufen...", hatte die zweifache Mama ihren Anhängern zunächst erklärt und die Kamera gleichzeitig auf Flos Ausbeute - ein Paar hellblaue Gummischlappen mit Prinzessinnen-Motiv - gerichtet, über die sie sich prächtig zu amüsieren schien.

Was Sylvana derart amüsierte, war dann schnell klar: Denn Flo hatte nicht nur zwei rechte Schlappen gekauft, sondern obendrein einen Schuh in Größe 26 und einen in Größe 27.

"Ich dachte, Anastasias Füße wären gleich groß", kommentierte die 31-Jährige den Fehlkauf trocken und erklärte, dass sie die Treter nun erst einmal umtauschen würde.