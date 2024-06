Sylvie Meis nach Scheidung wieder frisch verliebt? Er ist der Sohn von Rolf Eden

Grohn habe demnach ein Foto von einer Blondine in seiner Instagram-Story gepostet, die ein Muttermal an der Schulter aufweist, das auch die Haut der Moderatorin ziert.

Am vergangenen Montag ließen sich Sylvie und der Künstler Niclas Castello (45) scheiden. In aller Freundschaft, wie die Wahl-Hamburgerin betonte. Auf Instagram schrieb sie: "Alles Gute zum Scheidungstag. Wie schön, immer noch einen Freund in dir zu haben."

Ihre Ehe hielt gerade einmal knapp drei Jahre. "Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen", erklärten die beiden damals der "Bild".

Nun scheint der Weg für eine neue Liebe endgültig frei zu sein. Ob der Sohn des legendären deutschen Playboys tatsächlich der neue Mann an ihrer Seite ist, wird die Zukunft zeigen. Erfahrungsgemäß hält Sylvie ihre Beziehungen nicht allzu lange geheim.