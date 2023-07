"Barbie kann einpacken": Sylvie Meis bekommt eigene Puppe!

Hamburg - Eine Puppe, die so aussieht wie sie? Dieser Traum ist für Moderatorin Sylvie Meis (45) jetzt in Erfüllung gegangen.

Sylvie Meis (45) zog bei der "Barbie"- Premiere alle Blicke auf sich. © Lena Lachnit/dpa

Als die hübsche Niederländerin bei der Deutschlandpremiere des "Barbie"- Films in Berlin über den pinken Teppich schritt, sah sie mit ihrem makellosen Make-up, den sauber hochgesteckten Haaren und dem prachtvollen Glitzerkleid selbst aus wie eine Puppe.

In dem neuen Film spielt die 45-Jährige zwar nicht mit, dafür durfte sie sich nun über eine andere "Barbie"-Überraschung freuen!

Ein Künstler hat sich von dem eleganten Look der "Love Island"-Moderatorin inspirieren lassen und eine "Barbie" à la Meis entworfen.

Der Blondine selbst scheint ihr Abbild zu gefallen! Stolz teilte sie die Kreation mit ihren rund 1,4 Millionen Followern auf Instagram.

Die Ähnlichkeit ist verblüffend: Mit ihrer langen Mähne, den dunkel geschminkten Augen und dem rosa Corsagen-Kleid mit weitem Ausschnitt steht die Puppe der echten Sylvie in nichts nach.



Das finden auch die Follower! "Oh, die sieht Sylvie aber echt ähnlich", traut eine Nutzerin ihren Augen kaum. Andere staunen: "Boa, heftig gut", "Wow" oder "Jetzt kann Barbie einpacken". Ein Fan ist sich sicher: "Wenn es so eine Barbie geben würde, würde ich sie definitiv so gerne kaufen - einfach perfekt."