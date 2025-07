Nach Schock-Diagnose: So hat Sylvie Meis den Kampf gegen den Krebs gewonnen

Hamburg - 16 Jahre ist es her, als sich das Leben von Sylvie Meis (47) für immer veränderte. Die Diagnose: Brustkrebs . Die Moderatorin erinnert sich heute noch ganz genau an die ersten Anzeichen. Mit richtigen Maßnahmen konnte sie die Krankheit überwinden.

2009 ist Sylvie Meis (47) an Brustkrebs erkrankt. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Ihre Karriere ging gerade steil bergauf, als die Moderatorin 2009 die Schock-Nachricht bekam. Nur drei Monate nach der letzten Chemotherapie war Sylvie jedoch wieder so fit, dass sie mit dem Training für "Let's Dance" startete. Seitdem ist die heute 47-Jährige gesund. Doch der Weg dahin war nicht einfach.

Ihre Rettung: Früherkennung. In der aktuellen Ausgabe von "sternTV am Sonntag" erinnert sich Sylvie im Gespräch mit Moderator Steffen Hallaschka (53) noch genau an die ersten Symptome der Erkrankung.

"Ich hatte irgendwann in meinem Kleiderschrank ein Oberteil ganz oben liegen. Und beim Strecken habe ich dann einen kleinen Piks gespürt in der rechten Brust", erklärt die ehemalige "Das Supertalent"-Jurorin. Trotzdem habe sich die Moderatorin erst mal keine weiteren Gedanken gemacht.

"Zwei Wochen später kam ich zurück von einem Fotoshooting. Und dann habe ich doch mal abgetastet und dann habe ich was gespürt. Und dann wusste ich: gleich Action, gleich zum Arzt", schildert Sylvie weiter. Eine schnelle Reaktion, die Schlimmeres verhinderte.

Durch das rechtzeitige Erkennen befand sich der ein Zentimeter große Tumor noch im Frühstadium und konnte operativ entfernt werden. Dennoch hatten sich bereits Metastasen in Sylvies Achsel gebildet, weshalb sich die Blondine einer sechsmonatigen Chemotherapie unterzog.