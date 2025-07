Sylvie Meis verrät: Das ist ihr liebstes Foto von Sohn Damian

Sylvie Meis (47) verriet TAG24 eine ihrer liebsten Erinnerungen mit Damian. © Madita Eggers/TAG24

"Ich habe mit Damian damals in London gewohnt. Dort waren wir immer in irgendeinem Harry-Potter-Museum und haben dort auch immer die ganzen Accessoires gekauft", erinnerte sich die Moderatorin ("Love Island") schmunzelnd am TAG24-Mikrofon bei der Jubiläumsfeier des "Mehr! Theater am Großmarkt".

"Die runde Brille, den Stab. Ich habe das süßeste Foto von ihm mit langen Haaren", sagte sie stolz.

Für den 19-Jährigen sei diese Momentaufnahme heute natürlich "mega cringe" lachte Sylvie. Aber weil sie es eben so süß finde, würde sie niemals auf die Idee kommen, es zu entfernen.

Auch wegen dieser für sie lieben Erinnerung, sei die gebürtige Niederländerin großer Fan von dem "jungen, süßen, kleinen Harry Potter".

Der Zauberschüler sei auch ihr absoluter Lieblingscharakter im magischen Universum, gab sie zu.