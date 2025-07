Emotionaler Einblick zum 50. Jubiläum: Sylvie Meis teilt Hochzeitsfotos ihrer Eltern

Hamburg - Mit pompösem Schleier, stilvollem Kleid und Blumenstrauß in der Hand blickt die junge Dame in die Kamera. Neben ihr: der Bräutigam mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Die Rede ist jedoch nicht etwa von Erinnerungs-Schnappschüssen der Hochzeit von Sylvie Meis (47) - sondern von der ihrer Eltern!

Alles in Kürze

Die Eltern von Sylvie Meist (47) sind bereits seit 50 Jahren verheiratet. © Bildmontage: Jonas Walzberg/dpa, Screenshot sylviemeis/Instagram

"Alles Gute zum 50. Hochzeitstag, Papa & Mama!", schreibt die Moderatorin auf Instagram. Dazu teilt die 47-Jährige am Freitag zahlreiche nostalgische Aufnahmen des großen Tages ihrer Eltern.

"Ich liebe euch sehr", schreibt Sylvie stolz. Ihre Mutter Rita Meis (71) ist Belgierin, ihr Vater Ron ist niederländisch-indonesischer Abstammung. In der Öffentlichkeit gibt die Influencerin sonst nur wenig über ihre Eltern preis.

Außer bei Sylvies eigener Hochzeit im Jahr 2020 mit Künstler Niclas Castello (47). Ihre Eltern konnten an diesem Tag damals nämlich nicht an der Feier in Italien teilnehmen.

Der Grund: Sylvies Vater war zu diesem Zeitpunkt sehr krank. Aufgrund von Nierenproblemen sei es für ihn damals nicht möglich gewesen, nach Florenz zu reisen, wo die Hochzeit seiner Tochter stattgefunden hatte.