Darum gibt sich Sylvie Meis nach außen hin immer fröhlich

Sylvie Meis (46) gibt sich nach außen hin immer glücklich. © Ariana Ruiz/PI via ZUMA Press Wire/dpa

"Erst tut man alles dafür, damit jeder einen erkennt. Irgendwann kann genau das unheimlich anstrengend sein", erklärt sie in einem Bild-Interview. "Man sehnt sich nach ein bisschen Anonymität und Ruhe."

Mittlerweile steht die 1,58 Meter große Blondine seit rund 20 Jahren im Rampenlicht und macht oft gute Miene zum bösen Spiel. "Aus Selbstschutz", wie sie meint.

"Natürlich gibt es Momente, in denen ich traurig bin, wenn es privat oder beruflich nicht gut läuft." Genau dann würde sie sich am liebsten eine Decke über den Kopf ziehen. "Das geht aber nicht", weiß sie. "Ich möchte meine Würde nicht verlieren. Also gehe ich hocherhobenen Hauptes aus dem Haus und strahle."

Wie es in ihr aussieht, wissen oft nur ihre Familie und ihre engsten Vertrauten. Gegenüber ihren Kunden verhält sich Meis vorbildlich. "Meine Werbepartner haben stets die bestmögliche Sylvie verdient. Das gehört für mich zum Business", gibt sie zu. Denn sie weiß: Für viele ist sie ein Vorbild.

Mit nun 46 Jahren lebt die blonde Holländerin ihren Traum, den sie bereits mit fünf Jahren hatte. Damals soll Sylvie zu ihrer Mutter gesagt haben: "Die Leute werden später einmal wissen, wer ich bin." Knapp 40 Jahre später hat sie das erreicht. "Keine Ahnung, warum ich das damals sagte. Ich war ein aufgewecktes, fröhliches Kind und wollte immer im Mittelpunkt stehen. Meine Mutter sagt, ich hätte den ganzen Tag geredet, gesungen und getanzt und die Familie unterhalten."