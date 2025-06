Sylvie Meis verrät: Als ihr Sohn auszog, flossen täglich die Tränen

Hamburg - Da müssen irgendwann alle Eltern einmal durch! TV-Moderatorin und Model Sylvie Meis (47) wohnte jahrelang mit ihrem Sohn Damian (19) in ihrer Hamburger Luxus-Wohnung zusammen. Als es zum Auszug kam, flossen viele Tränen bei der Mutter.

Sylvie Meis (42) genoss den gemeinsamen Urlaub mit ihrem Sohn Damian (19). © Fotomontage: Screenshot/Instagram/sylviemeis (2)

Die 47-Jährige machte bislang keinen Hehl daraus, wie wichtig ihr Sohn für sie ist. Sylvie verbringt so viel Zeit wie möglich mit Damian. Denn seit fünf Jahren wohnen die beiden nicht mehr gemeinsam unter einem Dach. Im Sommer 2020 hatte sich ihr Sprössling dazu entschieden, zu seinem Vater, dem ehemaligen Fußball-Star Rafael van der Vaart (42), nach Dänemark zu ziehen.

Für Sylvie war dieser Moment alles andere als einfach. "Es ist wirklich intensiv für eine Mama, zu realisieren, dass der Alltag nicht mehr zurückkommt", erklärte die Blondine in einem RTL-Interview am Rande eines Events in Berlin.

Die 47-Jährige sei generell ein sehr emotionaler Mensch, aber kurz nach dem Auszug ihres Sohnes habe sie wochenlang immer "ein bisschen geweint", wenn sie am alten Zimmer von Damian vorbeigelaufen war.

Dass die Kleinen irgendwann groß sind und flügge werden, ist normal, auch wenn es den betreffenden Eltern schwerfällt, loszulassen. So erging es eben auch Sylvie.