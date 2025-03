Deshalb sitzt Sylvie Meis nicht mehr selbst am Steuer

Hamburg - Die Moderatorin Sylvie Meis (46) führt ein echtes Jetset-Leben. Wenn sie nicht im Fitnessstudio ist, sieht man sie in ihren fast täglichen Instagram -Storys nicht selten auf dem Weg zum Flughafen oder zum nächsten roten Teppich.

Stattdessen gehe sie viel zu Fuß oder rufe sich ein Taxi, wenn sie dann mal in die Stadt müsse. "Ich habe kein Fahrrad, was für eine Niederländerin seltsam ist, oder?"

Abgelaufen? "In den Niederlanden muss man alle zehn Jahre einen neuen beantragen", klärte Sylvie dazu weiter auf. Diese Zeit sei inzwischen rum und sie habe einfach "keine Lust" gehabt, sich um eine entsprechende Erneuerung zu kümmern.

Auch am Montag meldete sich Sylvie von der Rückbank eines Autos, obwohl sie in ihrer Wunschheimat Hamburg unterwegs war.

Doch am Steuer sieht man die 46-Jährige nie. Lieber lässt sie sich kutschieren. Und das, obwohl die Niederländerin theoretisch einen Führerschein besitzt.

Die 46-Jährige hatte sich zuletzt mit einer sehr persönlichen Nachricht bei ihren Followern gemeldet. © creenshot/Instagram/sylviemeis (Bildmontage)

Dass Sylvie Meis so private Details aus ihrem Alltag erzählt, ist eigentlich eher ungewöhnlich. Bislang war sie mehr für ihre Zurückhaltung bei Social Media bekannt.

Zwar zeigte sie ihren Fans auch immer wieder Einblicke aus ihrem luxuriösen Leben und nahm sie mit zu glamourösen Auftritten – doch ihr Privatleben hielt sie unter Verschluss.

Seit einigen Tagen fährt die 46-Jährige auf ihrem Instagram-Account jedoch einen anderen Kurs, wendet sich in ihrer Story direkt an ihre Follower und teilt dabei auch mal ihre Sorgen mit ihren Fans.

Zuletzt berichtete sie von einem traurigen Abschied: Nach einem gemeinsamen Wochenende ging es für ihren Sohn Damien van der Vaart (18) wieder zurück nach Dänemark. "Es ist unfassbar schwierig, wenn ich ihn gehen lassen muss. Und ich vermisse ihn so sehr", so die 46-Jährige. Doch die zahlreichen Nachrichten aus ihrer Community hätten sie getröstet. "Ich merke, dass es die richtige Entscheidung war, mich bei Instagram etwas mehr zu öffnen", so Sylvie.

In Zukunft dürfen sich ihre rund 1,3 Millionen Follower also auf weitere private Einblicke freuen.