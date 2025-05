16 Jahre nach der Diagnose: Sylvie Meis denkt noch immer jeden Tag an den Krebs

Sylvie Meis (47) litt während ihrer Brustkrebs-Erkrankung unter Todesangst. © Georg Wendt/dpa

Meis stand im Jahr 2009 voll im Leben. Sie war Mutter eines kleinen Sohnes - Damian war damals drei Jahre alt - und mit dem ehemaligen Fußballstar Rafael van der Vaart (42) liiert. Gemeinsam waren sie gerade erst nach Madrid gezogen, weil Rafael zu Real gewechselt war. Ein Jahr zuvor war Meis von Dieter Bohlen (71) in die Jury bei "Das Supertalent" geholt worden.

Doch dann folgte "ein Erdbeben", wie sie das einschneidende Erlebnis im Jahr 2009 nannte. Sie fühlte einen Knoten in ihrer Brust, kurze Zeit darauf wurde Brustkrebs bei ihr diagnostiziert.

"Ich denke jeden Tag an den Krebs", erklärte sie nun im Bild-Podcast "May Way". "Ich hatte Todesangst." Rückblickend sei sie froh und dankbar dafür, dass sie den Krebs überleben durfte. "Auch, wenn es so mega heftig war, bin ich dankbar, dass es mich zu der Frau gemacht hat, die heute hier sitzt."

Es hätte wohl auch anders kommen können, wenn sie nicht so stur gewesen wäre. Entgegen dem Rat ihres niederländischen Arztes hatte sie auf eine Operation bestanden. "Ihr Sturkopf, sagte mein Arzt damals zu meinem Mann, hat ihr wahrscheinlich das Leben gerettet", erinnerte sich Meis.