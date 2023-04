Im "Barbie"- Look: Sylvie Meis spielt in Musikvideo mit!

Sylvie Meis (45) tritt im "Barbie"-Look vor die Kamera. © Screenshot/Instagram, Sylviemeis

Daran lässt sie auch ihre 1,4 Millionen Follower auf Instagram teilhaben und postet regelmäßig Bilder von Shootings oder Werbekampagnen.

Doch die 45-Jährige hatte nun noch eine andere Überraschung für ihre Fans auf Lager: Sie hat eine Rolle in einem Musikvideo ergattert!

Und zwar im Clip zum neuen Song "Ice Cream" des Kölner Influencers "Twenty4Tim", gebürtig Tim Kampmann (22).

Er verkündete auf Instagram: "Endlich kann ich es verraten, wer in meinem Musikvideo unter anderem noch mitmachen wird: Sylvie Meis, Baby. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so spontan und cool drauf warst, sodass du keine Sekunde gezögert hast mitzumachen."

In dem Video tritt die Blondine im pinken Minikleid, mit toupierten Haaren und High Heels vor die Kamera. "Barbie, bist du's? Liebe diesen Look", kommentierte sie ihr Outfit in ihrer Story.

Außerdem schwärmte Sylvie: "Es war einfach so schön mitzumachen bei deinem Videodreh für Ice Cream! Ich Liebe den Song und habe ihn danach die ganze Zeit gesungen! Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, aber da bin ich mir sicher bei so einer geilen Community!"