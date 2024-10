Meis-Ex Niclas Castello krallt sich 15 Jahre jüngeren Sylvie-Klon

Hamburg - Die Ähnlichkeit ist verblüffend! Künstler Niclas Castello (46) lässt nichts anbrennen und hat sich erneut in eine Beziehung gestürzt. Seine neue Partnerin erinnert dabei sehr an seine Ex-Frau Sylvie Meis (46).

Doch wer ist die 31-Jährige überhaupt, die wie eine jüngere Ausgabe von Sylvie Meis daher kommt? Zoglmeier nahm 2014 an der Castingshow "Austria’s Next Topmodel" teil und erreichte den fünften Platz. Seitdem ist sie auf den internationalen Laufstegen unterwegs.

Castello ist seit einiger Zeit mit dem österreichischen Model Lydia Zoglmeier (31) zusammen. Beide waren zunächst knutschend und eng umschlungen an der Côte d’Azur zu sehen gewesen, anschließend hatte es sie gemeinsam in die Käferschenke auf der Wiesn verschlagen, wie die Bild berichtet.

Sylvie Meis (46) und Castello sind seit Juni offiziell geschieden. © Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

"Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, damit das klappt, aber die Distanz zwischen meinem PR-Unternehmen in New York und seinem in Deutschland stellte uns vor große Herausforderungen", erklärte Rothschild der Bild. "Es ist schwer, mit zwei sehr beschäftigten Menschen eine schöne gemeinsame Zeit zu verbringen."

Die beiden hatten sich an der Côte d’Azur kennengelernt, also genau da, wo Castello bereits mit Meis und jetzt auch Zoglmeier jede Menge Zeit verbrachte. Erst im Juli war er dort sogar mit US-Star Bethenny Frankel (53, "The Real Housewives of New York City") gesichtet worden.

Der Künstler scheint in Saint-Tropez und Umgebung gerne seine Zeit zu verbringen. Seit Juni ist er ja auch offiziell geschieden von Meis, die ihrerseits mit Patrick Gruhn (33), dem Sohn des legendären Playboys und Nachtclub-Besitzers Rolf Eden (†92), einen neuen Mann an ihrer Seite gefunden hat.