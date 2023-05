Süß! Moderatorin teilt Baby-Foto mit ihrer Mutter

Sylvie Meis (45) als Baby auf dem Arm ihrer Mutter Rita. © Fotomontage: Screenshot/Instagram, Sylviemeis

Zum Muttertag hat die Moderatorin ein seltenes Bild mit ihren 1,4 Millionen Followern geteilt. Auf Instagram veröffentlichte ein Foto, auf dem sie als Baby auf dem Arm ihrer Mutter zu sehen ist.

Dazu verfasste sie emotionale Zeilen an ihre Mutter Rita: "An meine wunderbare Mutter: Danke für alles, was Du für mich getan hast und auch weiterhin tun wirst. Ich bin so dankbar, Dich in meinem Leben zu haben und ich liebe Dich mehr, als Worte ausdrücken können."

Doch auch an alle anderen Mütter richtete die 45-Jährige einen Gruß: "Mutter zu sein ist eine wunderschöne Reise voller Liebe, Freude und manchmal auch Herausforderungen, aber es lohnt sich für die kostbaren Momente, die wir mit unseren Kindern teilen dürfen", textet Sylvie.

Dazu teilte sie außerdem ein Foto mit ihrem Sohn Damian (16), der aus ihrer Ehe mit Ex-Fußballprofi Rafael van der Vaart (40) stammt.

Darauf ist zu sehen, wie die beiden vor einer Hafenkulisse auf einem Sofa sitzen. Während der 16-Jährige ganz in weiß gekleidet ist, trägt Sylvie einen neongelben Einteiler und eine schwarze Sonnenbrille. Sie schlingt die Arme um Damian und strahlt in die Kamera.