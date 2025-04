Sylvie Meis zieht Liebesbilanz: Er bleibt ihre größte Liebe

Auf Instagram ließ Sylvie Meis (46) kurz vor ihrem 47. Geburtstag ihr Liebesleben Revue passieren. © Screenshot Instagram/sylviemeis

"Die Liebe, die ich für mich selbst gelernt habe", sei das, worauf sie sich nach allem, was ihr in den letzten Jahren in Sachen Liebe passiert ist, immer verlassen könne. "Egal, was auf mich zukommt, ich stehe hinter mir, und das ist es, was wirklich zählt."

Alle anderen Beziehungen hatten schließlich nicht so lange gehalten, wie es sich Meis vielleicht gewünscht hätte. Sie selbst zieht die eher ernüchternde Bilanz: "Nicht jedes Kapitel war perfekt."

Dennoch sei ihr Leben dadurch auch alles andere als langweilig gewesen, analysiert das Model in ihrem Instagram-Post, kurz vor ihrem anstehenden 47. Geburtstag.

"Ich war zweimal verheiratet und geschieden, öfter verlobt, als ich zählen kann, und hatte einige Freunde auf dem Weg ...", beschreibt die Niederländerin eine Achterbahnfahrt der Gefühle in den letzten Jahren.

Nachdenklich gibt sie aber zu: "Jede Erfahrung – ob eine Beziehung, eine Trennung oder ein neues Abenteuer", habe sie etwas Wichtiges gelehrt. "Und seien wir ehrlich, manchmal muss man ein paar Frösche küssen, bevor man einen Prinzen (oder eine Prinzessin) findet."

Das hört sich außerdem so an, als hätte Meis die Hoffnung auf den perfekten Partner trotz allem noch nicht aufgegeben.