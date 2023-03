Tanja Makaric teilt heftiges Erlebnis mit ihren Fans: "Der wollte meinen Knochen feilen"

Köln - Ex-Leistungsschwimmerin und Influencer-Freundin Tanja Makaric (26) musste am Freitag eine extrem unangenehme Situation über sich ergehen lassen. Die Herzensdame von Julian "Julienco" Claßen (29) war nämlich erneut zu Gast im Nagelstudio.

"Ich war gerade im Nagelstudio und habe jetzt die Farbe Babyblau-Matt", leitete die auf Instagram braungebrannte Wuppertalerin ein. "Der Mann macht das auch immer wirklich gut und ist dabei sehr höflich, aber der hat mir am kleinen Finger überall Nagellack draufgeschmiert", urteilte die Fashionista über die Qualitäten des Mannes.

Völlig überwältigt von den Erfahrungen aus dem Nagelstudio ihres Vertrauens meldete sich die 26-Jährige am Freitagnachmittag bei ihren 660.000 Fans zu Wort.

Die 26-Jährige steht auf schicke Nägel und legt ihre zehn Fingerchen mehrmals unter die Pfeile. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Makaric

Wie es sich für die redselige Nachfolgerin von Bianca "Bibi" Claßen (30) gehört, teilte sie natürlich auch den Ausgang ihrer Story mit: "Ich meinte nur zu ihm: 'Aua! Kannst du bitte aufhören?' Und er nur so: 'Da tut nix weh, da tut nix weh.'"

Völlig entgeistert von der unsanften Methode ihres Gegenübers sprudelte es noch immer aus der luxuriösen Ex-Studentin heraus. "Feilt der einfach meine Haut! Ey, das war so verrückt, das habe ich noch nie erlebt", verriet die einstige Badenixe ihrer Community.

Damit sich ihre Fans auch selbst ein Bild von der fast schon brutalen Herangehensweise des Nageldesigners machen konnten, setzte Tanja ihren kleinen Finger natürlich in Szene. "Guckt euch das mal an. Da ist jetzt sogar Blut. Der wollte meinen Knochen feilen", merkte die 26-Jährige mit leicht panischer Stimme an.

Den abgebrochenen Nagel fing sie sich anscheinend bei ihrer Räumungsaktion ihrer alten Wohnung in Wuppertal ein. "Wir müssen da jetzt alles rausholen und ich bin etwas emotional, weil ich mir da alles selbst angeschafft habe - ohne Hilfe", berichtete sie noch am Donnerstag ihren Fans.