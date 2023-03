Liebes-Aus bei Stefano Zarrella und Romina Palm: Ex-Verlobte bestätigen Trennung

Stefano Zarrella (32) und Romina Palm (23) gehen fortan getrennte Wege. (Archivbild) © Instagram/Romina Palm

In den vergangenen Tagen wurde im Netz bereits heiß darüber spekuliert, ob der jüngere Bruder von Sänger Giovanni Zarrella (44) und das Model etwa getrennte Wege gegangen sind, denn beide hatten sich plötzlich aus ihren Profil-Beschreibungen verbannt und auch gemeinsame Aufnahmen gelöscht.

Am Donnerstag bestätigten die Ex-Verlobten die Trennung dann auf ihren Instagram-Kanälen. So teilte Stefano am Nachmittag ein Statement in seiner Story, in dem er seine rund 1,4 Millionen Fans über das Liebes-Aus informierte.

"Es fällt mir nicht leicht, aber ihr habt ein Recht es zu erfahren: Romina und ich haben uns getrennt", erklärte der 32-Jährige seinen Followern und offenbarte im selben Zuge, dass es ihm zurzeit noch schwerfallen würde, zu realisieren, dass die beiden fortan getrennte Wege gehen werden.

Zu den Gründen für das überraschende Liebes-Aus hielt Stefano sich dabei bedeckt. "Es hat für eine Beziehung am Ende einfach nicht mehr gereicht", verriet er lediglich und bat seine Fans um Verständnis, dass er sich nicht weiter zu der Trennung äußern wolle.