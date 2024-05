Julian Claßen hat Tanja Makaric rausgeschmissen! Hier wohnt sie fürs Erste

Ende März trennten sich Tanja Makaric und Julian Claßen. Seitdem ist die 27-Jährige auf sich allein gestellt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Gemeinsam mit "Julienco" hatte die Ex-Leistungsschwimmerin so viel vor! Nach dem Umzug ins schicke und luxuriöse Eigenheim sollten Gerüchten zufolge sogar schon bald die Hochzeitsglocken läuten.

Vermeintlich pikante Flirts mit einem Fußballer kamen der zweijährigen Liebe allerdings dazwischen. Von heute auf morgen setzte der YouTuber seine einstige Herzensdame vor die Tür.

Und dann: Funkstille! Rund zwei Wochen verschwand Tanja von der Bildfläche. Erst am Donnerstag meldete sich die Wuppertalerin wieder bei ihren treuen Fans, um "etwas loszuwerden."

"Ich stehe hier nicht in meiner Küche, sondern in der meiner Schwester und meines Schwagers." Bedeutet: Die Wahl-Kölnerin wohnt aktuell in Vancouver!

Dort kickt nämlich Schwager und Ex-Schalker Alessandro Schöpf (30) gegen den Ball. "Ich darf bei denen wohnen, weil ich sonst nirgendwo hin kann", offenbart die Flüchtige.