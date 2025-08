Riesen-Überraschung mitten im Stalker-Drama: Tanja Makarić ist schwanger

Alles in Kürze

Auf ihrem Instagram-Kanal hat Tanja Makarić (28) am Freitag eine überraschende Ankündigung gemacht. © Instagram/tanjamakaric (Screenshot)

Das hat die 28-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal verraten.

Zu einem Bild, das ihren sich deutlich abzeichnenden Babybauch zeigt, schreibt sie: "Nur dank dir atme ich heute noch. Ich trage dich in mir - und du trägst mich durchs Leben."

Freilich eine Anspielung auf die schwere Zeit, die Makarić aktuell durchmacht. Neben dem Stalker, der sie schon seit acht Jahren verfolgen soll, muss sie sich aktuell auch um ein intimes Video von ihr sorgen, das im Netz kursiert.

"Momentan ist zwar eine sehr anspruchsvolle Zeit, mit allem, was gerade passiert. Aber schwanger zu sein ist das Beste, was mir je im Leben passiert ist, und ich freue mich so sehr auf die kommenden Wochen und Monate", meint die 28-Jährige dazu gegenüber der BILD-Zeitung.