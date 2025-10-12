Nur mit einem BH am Oberkörper: Ex-Sportlerin zeigt freizügig ihre pralle Babykugel

Wuppertal - Tanja Makarić (28) fiebert weiter der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Mit einem freizügigen Foto zeigt die 28-Jährige jetzt, wie groß ihr Babybauch bereits ist.

Ex-Profischwimmerin Tanja Makarić (28) genießt ihre erste Schwangerschaft bislang in vollen Zügen. © Bildmontage: Instagram/tanjamakaric_ (Screenshots)

Auf Instagram hält die Influencerin ihre rund 690.000 Follower stets mit Updates zu ihrer Gravidität auf dem Laufenden. Betrachter ihrer Story dürften allerdings nicht schlecht gestaunt haben, als sie ihr Idol jetzt plötzlich nur sehr leicht bekleidet zu sehen bekamen.

Die ehemalige Profischwimmerin präsentierte im Rahmen einer Fragerunde einen kurzen Clip in ihrer Story, der sie oben herum lediglich mit einem BH bekleidet zeigte. Ihre pralle Körpermitte kam auf diese Weise natürlich besonders gut zur Geltung.

Während Tanja mit der einen Hand ihr Handy in der richtigen Position hielt, berührte sie mit der anderen liebevoll die Seite ihrer deutlich angewachsenen Babykugel. Eine gemütliche Umstandshose rundete den sinnlichen Look ab.

Zeit, um auf die Fragen ihrer Community einzugehen, nimmt sich die attraktive Brünette auch immer wieder gerne. So verriet sie etwa, dass sie in den vergangenen Wochen immer wieder mit Hautunreinheiten zu kämpfen habe.