Große Trauer um Oscar-Preisträgerin: Diane Keaton (†79) ist tot!

Los Angeles - Traurige Nachrichten aus Hollywood : Diane Keaton ("Der Pate", "Der Stadtneurotiker") ist tot! Die Oscar-Preisträgerin starb nach ihrer großen, mehr als fünf Jahrzehnte andauernden Karriere im Alter von 79 Jahren in Kalifornien.

Schauspielerin Diane Keaton (†79) ist tot. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Das berichtet das Promi-Magazin People am Samstag. Weitere Details, wie auch die Umstände ihres überraschenden Ablebens, seien zunächst nicht bekannt - die Familie der Verstorbenen würde um Privatsphäre bitten.

Als Diane Hall wurde die Schauspielerin 1946 in Los Angeles geboren. Sie war das älteste von vier Geschwistern. Schon früh erblühte in ihr die Liebe für Film und Theater, sodass sie als junge Frau in New York Schauspiel studierte.

Dort begann ihre Karriere dann Ende der 60er-Jahre am berühmten Broadway, wo sie unter anderem auch Regisseur Woody Allen (89) kennenlernte und in dessen Stück "Play It Again, Sam" mitspielte, was ihr eine Tony-Nominierung einbrachte.

In "Liebhaber und andere Fremde" gab sie 1970 ihr Leinwand-Debüt. Nach ihrem Beitritt in die Schauspielergewerkschaft nahm sie den Nachnamen ihrer Mutter an - Keaton.