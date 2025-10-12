Pietro Lombardi packt über sein Verhältnis zu Olli Pocher aus, dann wird er deutlich

Köln - Loyale Freunde sind schwer zu finden: Einer, den Pietro Lombardi (34) in seinem Leben aber definitiv dazuzählt, ist … Oliver Pocher (47). Auf Instagram begründete der Sänger jetzt auch, warum das so ist.

Pietro Lombardi (34, l.) und Oliver Pocher (47) verbindet eine langjährige Freundschaft. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Rahmen einer aktuellen Fragerunde wollte ein Fan vom "Cinderella"-Interpreten wissen, was ihm die bedingungslose Unterstützung des Comedians in komplizierten Zeiten bedeutet. Die Antwort darauf fiel mehr als eindeutig aus.

"Oliver ist ein wahrer Freund. Egal in welcher Phase, er war immer da", betonte der Ex-Verlobte von Laura Maria Rypa (29). Auf den fünffachen Familienvater sei während ihrer nun schon viele Jahre bestehenden Freundschaft immer Verlass gewesen. Und das zu "100 Prozent".

Nach der Trennung von der Mutter seiner zwei jüngsten Söhne kommt Pietro derzeit sogar in der Kölner Villa des Skandal-Komikers unter. Konkret haust der ehemalige Pizzabäcker und Swarovski-Steinleger dort inzwischen schon seit mehreren Tagen im Keller.

Um eine klassische Wohngemeinschaft handelt es sich dabei aber nicht, wie der einstige "DSDS"-Sieger (2011) in einer früheren Fragerunde bereits deutlich machte. So habe er etwa einen separaten Bereich mit einem eigenen Eingang.