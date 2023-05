Tanja Makaric erlebt persönliche Horror-Story: "Boah, das ist so peinlich!"

Am Donnerstag machte sich Tanja Makaric auf den Weg zu ihrer Schwester nach Kanada. © Montage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Eigentlich läuft es im Leben der Ex-Leistungsschwimmerin momentan wie geschnitten Brot. Gemeinsam mit ihrem "Julienco" plant sie den Umzug in ihr erstes eigenes Reich, eine vermeintliche Traumhochzeit mit ihrem Gatten soll auch vor der Tür stehen.

Hinzu kommt in diesen Tagen auch die Traumreise nach Vancouver. Dort besucht Tanja ihre Schwester samt Hunde. "Ihr könnt euch schon mal auf ganz viel Hundekram gefasst machen", warnte die 25-Jährige ihre Community aus dem Zug zum Flughafen schon einmal vor.

Allerdings zeigte sich die gebürtige Wuppertalerin während ihrer Story anders als sonst und machte auch gleich zu Beginn keinen Hehl daraus, weshalb sie nur einen winzigen Ausschnitt ihres Gesichts zeigte. "Ich tu einfach mal so, als würde ich eine Sprachnotiz aufnehmen. Weil im Zug finde ich das so peinlich, wenn ich mich so filme. Ich weiß nicht warum, will aber auch die anderen nicht stören", beichtete sie.

So, so! Scheint, als hätte Tanja, die praktisch aus dem Stegreif Storys für knapp 650.000 Menschen hochladen kann, Probleme, in näherer Umgebung zu anderen Personen ihrem Daily Business nachzugehen.