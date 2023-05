Tanja Makaric lästert genervt über Deutschland: Zieht es sie ans andere Ende der Welt?

Etwas angespannt und genervt meldete sich Tanja Makaric am Samstag bei ihren Fans und quatschte sich viel von der Seele. © Montage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Vor gar nicht allzu langer Zeit packte die 26-Jährige ihre Kartons und zog samt Sack und Pack in der Luxus-Villa ihres Auserwählten in der Domstadt ein.

Trotz zahlreicher negativer Kommentare einiger "Bibi"-Ultras alá "Du gehörst da nicht rein" und "Das hast du nicht verdient" machte es sich die gebürtige Wuppertalerin aber dennoch bequem an der Seite ihres "Julienco". Allerdings könnte sich das auf lange Sicht durchaus ändern ...

Schuld daran ist ihre Schwester, die mit ihrem Partner im kanadischen Vancouver hausiert.

Begeistert vom Leben fernab Europas schwärmte Tanja am Samstag in den höchsten Tönen über die Heimat ihrer Schwester und ließ parallel kein wirklich gutes Haar am Land des 91-fachen Olympiamedaillen-Gewinners.

"In Deutschland ist immer alles so gestresst. Wisst ihr wie ich meine?", wollte die Brünette von ihrer Community wissen. Ganz anders sei das Leben ja in Kanada: "Hier ist alles einfach so ... gechillt. Es ist wirklich perfekt."