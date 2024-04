Nach Trennung von Julienco: So genießt Tanja Makaric ihre Zeit als Single

Miami/Köln - Vor einer Woche haben sich Julian Claßen (30) und Tanja Makaric (27) offiziell getrennt . Nun hat die Influencerin und Wahl-Kölnerin ihre Fans darüber aufgeklärt, womit sie sich in der mutmaßlich schwierigsten Zeit so ablenkt.

In Miami schaute sich Tanja Makaric eine Partie der Miami Open an, um auf andere Gedanken zu kommen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Am vergangenen Dienstag hatten der Unternehmer und die gebürtige Wuppertalerin via Instagram verraten, sich hinter den einst so romantischen Kulissen getrennt zu haben. Seitdem macht jeder sein Ding.

Während "Julienco" seine Siebensachen packte und kurzerhand in den Urlaub verschwand, tat es ihm seine Ex gleich und machte sich ebenfalls aus dem Staub.

In Miami will die Ex-Leistungsschwimmerin offenbar jeglichen Trennungsschmerz besiegen. Mit einem straffen Programm!

Nachdem sich die 27-Jährige im knappen Outfit beim Joggen und Pumpen im Gym gefilmt hatte, zog es sie schließlich zu den Miami Open ins Hard Rock Stadium der Miami Dolphins aus der NFL.

Ob sie dabei in Begleitung war, ist nicht bekannt. Auch ist die Dauer ihres Urlaubs unter der amerikanischen Sonne unklar.