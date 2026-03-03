Zwischen Rauchwolken, Raketen und Abfangdrohnen: Tanja Makaric faucht gegen Dubai-Hater
Dubai - Der Krieg im Nahen Osten erhitzt weiter die Gemüter! Auch Tanja Makaric (28) lässt sich unter der Sonne Dubais vom Weltstress anstecken und faucht plötzlich gegen sämtliche kritische Stimmen aus Deutschland. Dubai verlassen kommt für sie aber vorerst nicht in die Tüte.
Normalerweise ist die Influencerin und frisch gebackene Mama für ihre diplomatische und ruhige Art bekannt.
Während es im politischen Weltgeschehen an Diplomatie fehlt, gehen auch mit der Ex von "Julienco" kurzzeitig die Pferde durch.
Über Instagram spricht die 28-Jährige neuerdings Dubai-Tacheles und richtet sich ganz gezielt an Dubai-kritische Inhalte in den sozialen Medien.
"Ich will eine Sache sagen, weil ich es auf Social Media sehe. Dass Deutsche in Deutschland Videos über Influencer in Dubai machen und sagen 'Die lügen und sind vom System gesteuert'. Für mich ist das total paradox, weil das sind doch die Leute, die nicht in Dubai sind oder in Dubai wohnen."
Im Kern geht es der Ex-Leistungsschwimmerin darum, dass Kritiker fernab der Emirate keinerlei Ahnung von den Zuständen vor Ort haben. "Ich sitze hier am Strand oder Pool und mir geht es ganz anders als vor ein paar Tagen."
Ruhe bewahren statt Heimflug-Panik: Tanja Makaric chillt am Pool
Was fast schon wie Rechtfertigung klingt, habe allerdings "nichts damit zu tun, dass man vom System gesteuert ist."
Dass sie sich samt Töchterchen Malu noch nicht in den erstbesten Flieger Richtung Deutschland gesetzt hätte, liegt ihrer Aussage auch daran, dass sie Anweisungen der örtlichen Behörden und ihrer Fluglinie Emirates befolge. "Ich bin mit Emirates und den deutschen Behörden in Kontakt. Ich tue das, was mir gesagt wird."
Offenbar Ruhe bewahren und Dubais Luxus-Leben genießen. "Mit Malu ist es bei mir ein Unterschied zu anderen Influencern, die am Flughafen warten und wegfliegen wollen. Bitte vergleicht uns nicht alle miteinander", lautet ihr Appell an Social-Media-Kritiker.
Gerade derzeit habe sie "keinen Bock auf Beleidigungen. Das muss nicht sein." Über die Restdauer ihres Aufenthaltes oder ihre Rückreise nach Köln hat Tanja bislang noch nicht gesprochen.
Titelfoto: Bildmontage: Uncredited/Planet Labs PBC/AP/dpa, Screenshot/Instagram/Tanja Makaric