Zwischen Rauchwolken, Raketen und Abfangdrohnen: Tanja Makaric faucht gegen Dubai-Hater

Dubai - Der Krieg im Nahen Osten erhitzt weiter die Gemüter! Auch Tanja Makaric (28) lässt sich unter der Sonne Dubais vom Weltstress anstecken und faucht plötzlich gegen sämtliche kritische Stimmen aus Deutschland. Dubai verlassen kommt für sie aber vorerst nicht in die Tüte.

Influencerin Tanja Makaric genießt derzeit noch das Leben in Dubai am Strand und Pool. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Normalerweise ist die Influencerin und frisch gebackene Mama für ihre diplomatische und ruhige Art bekannt.

Während es im politischen Weltgeschehen an Diplomatie fehlt, gehen auch mit der Ex von "Julienco" kurzzeitig die Pferde durch.

Über Instagram spricht die 28-Jährige neuerdings Dubai-Tacheles und richtet sich ganz gezielt an Dubai-kritische Inhalte in den sozialen Medien.

"Ich will eine Sache sagen, weil ich es auf Social Media sehe. Dass Deutsche in Deutschland Videos über Influencer in Dubai machen und sagen 'Die lügen und sind vom System gesteuert'. Für mich ist das total paradox, weil das sind doch die Leute, die nicht in Dubai sind oder in Dubai wohnen."

Im Kern geht es der Ex-Leistungsschwimmerin darum, dass Kritiker fernab der Emirate keinerlei Ahnung von den Zuständen vor Ort haben. "Ich sitze hier am Strand oder Pool und mir geht es ganz anders als vor ein paar Tagen."