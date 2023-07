Als Tanja Szewczenko Nachricht von "richtig bösartiger Dame" findet, kontert sie sofort

Köln - Tanja Szewczenko (45) ist Kritik inzwischen gewohnt. Dass es die Ex-"Alles was zählt"-Schauspielerin spätestens seit ihrer geplanten Auswanderung nach Dubai längst nicht mehr allen ihren Followern recht machen kann, hat sie nun einmal mehr zu spüren bekommen.

Tanja Szewczenko (45) überreicht ihrem Friseur zum Abschied eine kleine Aufmerksamkeit. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

Dabei fing eigentlich alles ganz harmlos an. So stattete Tanja ihrem Kölner Stammfriseur zur Wochenmitte einen allerletzten Besuch ab, bevor sie Deutschland bald den Rücken kehrt, um sich mit ihrer Familie ein neues Leben in der Wüstenmetropole aufzubauen.

Dabei erschien die dreifache Familienmutter nicht mit leeren Händen zu ihrem Friseurbesuch, sondern brachte den Angestellten zum Abschied einige Aufmerksamkeiten mit - Schokolade und Blumen mit Deko-Herzen.

Während sich Tanjas Hair-Stylist über das lieb gemeinte Geschenk aufrichtig zu freuen schien, wie in einer Instagram-Story zu sehen ist, konnte eine Social-Media-Userin die Geste so gar nicht nachvollziehen.

Wenig später teilte Tanja den Screenshot einer privaten Nachricht, in der die besagte Nutzerin ihr Missfallen offen zum Ausdruck brachte.

"Und das findest du nicht lächerlich?", schoss die Fremde gegen die Promi-Blondine. "Oh mein Gott, ich glaube, du nimmst dich wichtiger, als du bist." Ein Vorwurf, den Tanja nicht unkommentiert auf sich sitzen lassen wollte ...