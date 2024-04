Tanja Szewczenko wettert gegen angeblichen "Influencer-Vertrag" in Dubai - belügt sie ihre Fans?

Dubai/Köln - Seit rund einem Jahr schimpft Tanja Szewczenko (46) Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) als ihre neue Heimat. Via Instagram will sie nun ein für alle Mal mit einem der größten und mysteriösesten Gerüchte aufräumen. Doch stimmt das wirklich?

"Wer mir diesen Vertrag vorlegt und ihn mir zeigt - dem zahle ich 5000 Euro", so die Ex-Kufenqueen mit schelmischer Miene.

Damit will die Schauspielerin und Buchautorin nun endgültig aufräumen! In ihrer Instagram-Story berichtet die Dreifach-Mama jetzt, dass es sich dabei um "völligen Schwachsinn" handeln soll.

Schon seit längerer Zeit heißt es, Influencer ließen sich von Scheich Muhammad bin Raschid Al Maktum (74) kaufen, um ausschließlich positiv über Dubai zu berichten und die Wüstenmetropole in Glanz und Glamour zu präsentieren.

Seit gut einem Dreivierteljahr wohnt die ehemalige RTL-Darstellerin samt Kind und Kegel inzwischen in der Wüstenmetropole. Eine ähnlich lange Zeit hält sich innerhalb ihrer Community auch das Gerücht um einen "Influencer-Vertrag".

In einem ausführlichen Statement will die Ex-Schauspielerin mit den Gerüchten aufräumen. Sagt sie dabei die Wahrheit? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Rund 3500 Dollar sollen Influencer für eine derartige Lizenz blechen, um in der Wüste als "Influencer" arbeiten zu dürfen, heißt es auf einer Regierungs-Website der Vereinigten Arabischen Emirate.

Und Tanja Szewczenko? Stürzt sich innerhalb weniger Minuten auf die offenbar falschen Behauptungen ihrer Gefolgschaft und führt sämtliche Berichterstattung quasi ad absurdum.

"Mehr Schwachsinn geht nicht und dieses Gerücht hält sich hartnäckig. (...) Keiner muss hier irgendwas unterschreiben, dass wir uns nur positiv über das Land/die Stadt äußern dürfen."

Nach ernstzunehmender Kritik an der neuen Heimat sucht man auf dem Instagram-Profil der Auswanderin bislang allerdings vergeblich. Stattdessen zeigt sich der Szewczenko-Clan freudestrahlend in Luxus-Hotels, an traumhaften Badestränden oder im klimatisierten Spieleparadies.