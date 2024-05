Der nächste Unfall bei Tanja Szewczenko: Passt sie zu wenig auf ihre Kinder auf?

Dubai/Düsseldorf - Tanja Szewczenko (46) hat offensichtlich keine Augen mehr für ihre "Kekse". Zum wiederholten Male in jüngerer Vergangenheit hat es am Dienstag wieder gekracht - sehr zum Leidwesen von Söhnchen Leo (3).

Und das sogar auf Band! Fast schon beispielhaft inszeniert ließ sich die 46-Jährige samt Kind und Kegel bei der Familien-Bespaßung im Wohnzimmer filmen, um am Ende einen weiteren Schnipsel für den perfekten Jahresrückblick zu haben.

Die familieninterne Party konnte aber trotzdem weitergehen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Innerhalb weniger Sekunden verlor der Knirps das Gleichgewicht, kippte aus den Latschen und donnerte deutlich hörbar gegen die Tür.

"Wir hatten 'ne Menge Spaß und natürlich hat es dann irgendwann kurz mal gescheppert. Übermut tut selten gut und das waren einfach paar Umdrehungen zu viel mit Papa", spielte die Wüsten-Liebhaberin den kindlichen Fauxpas locker leicht herunter.

Der Stimmung tat das jedoch keinen Abbruch. Eine Userin hingegen hatte inmitten der ausgelassenen Stimmung nur eine Frage an die Düsseldorferin. "Keine Kita, die zwei?"

Auf eine Antwort dürfte die Unbekannte wohl vergebens warten. Denn: Tanja schert sich abseits der eigenen vier Wände reichlich wenig um Kritik ihrer Community.

Erst am Dienstag geriet die Buchautorin wegen eines Videos ins Fadenkreuz einiger "Fans", weil sie einen ihrer Söhne schlafend auf dem Badezimmerboden gefilmt hatte. "[...] Es ist sooo schlimm, in was für Situationen du deine Kinder filmst!"