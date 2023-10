Dubai-Auswanderin Tanja Szewczenko: DAS vermisst sie an Deutschland überhaupt nicht

Dubai/Köln – Seit rund zweieinhalb Monaten lebt Tanja Szewczenko (46) mit ihrer Familie nun schon in Dubai, eine Rückkehr nach Deutschland ist zurzeit nicht geplant. So hat die ehemalige "Alles was zählt"-Darstellerin in ihrem Geburtsland einen Störfaktor zurückgelassen, den sie ganz und gar nicht vermisst.