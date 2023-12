Dubai-Villa überflutet! Tanja Szewczenko setzt Arbeiter vor die Tür - Kündigung

Dubai - "Hochwasser-Alarm" in der frisch sanierten Dubai-Villa von Tanja Szewczenko (46)!

Schock für Tanja Szewczenko (46): Plötzlich steht der Boden ihrer frisch sanierten Villa unter Wasser. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

Die ehemalige "Alles was zählt"-Schauspielerin ist auf 180, als sie sich in einer Instagram-Story bei ihren Fans meldet. "Hier stand gerade alles unter Wasser, es ist unglaublich", nennt sie den Grund für ihren Unmut.

Tatsächlich ist in einem Video zu sehen, wie mehrere Männer mit Schrubbern ganze Wasserschwalle vor sich herschieben. Der frisch verlegte Fußboden schimmert auf der kompletten Etage nass.

Ein Anblick, der bei Tanja für Fassungslosigkeit sorgt. "Ich hab grad keine Worte, ich dreh hier durch", kommentiert sie die Szenerie. Dabei ist für sie glasklar, wer das Dilemma zu verantworten hat.

"Diese Cleaning-Firma war eine absolute Katastrophe. Erst den halben Tag nichts gemacht, dann alles unter Wasser gesetzt", wettert die Familienmutter drauflos.

So hatte sie zum Abschluss der Renovierungsarbeiten in ihrem neuen Dubai-Eigenheim extra ein Fachunternehmen engagiert, um das Haus grundzureinigen und für den langersehnten Einzug, der an diesem Wochenende endlich stattfinden sollte, vorzubereiten. Doch dann folgte die böse Überraschung.