Entscheidung gefallen: Auf diese Schule geht Tanja Szewczenkos Tochter in Dubai

Tanja Szewczenko (45) war mit ihrer Tochter Jona (12) auf Schulsuche in Dubai. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

"Alle Dinge sind in die Wege geleitet, und wir freuen uns total auf dieses riesige Projekt", erklärten die Buchautorin und ihr Mann Norman Jeschke (44) bei der Bekanntgabe, dass sie Köln verlassen und an den Persischen Golf ziehen werden.

Doch bis es so weit ist, wird es noch einige Tage dauern. Zudem müssen die Szewczenkos dafür einige Dinge noch klären. Deshalb war die fünfköpfige Familie im Mai auch schon in Dubai, um eine Schule für Tochter Jona (12) zu finden. Damals nahm die ehemalige "Alles was zählt"- und "Unter uns"-Schauspielerin ihre fast 300.000 Fans mit auf die Reise.

Zahlreiche Schulen klapperte die Dreifach-Mama mit ihrer zwölfjährigen Tochter ab. Nach dem Besuch bei einer deutschen Schule, wo Jona sogar einen Einstufungstest machen musste, ging es weiter bei einer amerikanischen, britischen und Schweizer Schule, die alle als Option infrage kamen.

Bereits vor einigen Tagen teilte Tanja ihren Followern mit, dass ihre Tochter den Test bestanden hat. Als diese von ihrer Klassenfahrt nach Hause kam, überbrachte die 45-Jährige die freudige Nachricht.

Mittlerweile hat Familie Szewczenko auch eine Entscheidung getroffen, auf welche Schule es gehen soll: an die deutsche Schule im Emirat.