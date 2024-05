Große Sorge um Tanja Szewczenko! Muss sie aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten?

Dubai/Köln - Hat sich Tanja Szewczenko (46) im vermeintlichen Wüstenparadies etwa zu viel zugemutet? Mit besorgniserregenden Worten meldete sich die Auswanderin am Dienstag bei ihrer Community - muss sie nun kürzertreten?

Der Grund: Influenza A. In medizinischen Kreisen besser bekannt als Grippe. "Aber so richtig mit 40+-Fieber, Schüttelfrost und abnormalen Gliederschmerzen", erklärt die Kufenqueen vergangener Tage.

Davon erzählt die Dubai-Liebhaberin jedenfalls in ihrer neuesten Instagram-Story. Seit dem vergangenen Sonntagabend scheint bei der 46-Jährigen nichts mehr zu gehen.

Zuletzt machte der Dreifach-Mama ein Wasserrohrbruch in den vier frisch renovierten Wüsten-Wänden zu schaffen - jetzt haut es sie allerdings komplett aus den Latschen.

Seit einem knappen Dreivierteljahr steht die ehemalige Darstellerin von "Alles was zählt" praktisch unter Dauerstrom.

Zuletzt versetzte Söhnchen Leo (2) Mama Tanja und Papa Norman (45) in Angst und Schrecken. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Und nun? Hat die Buchautorin den Hausbesuch eines Arztes "verschrieben" bekommen. "Haben einen Medical Home Service in Anspruch genommen, weil ich gar nicht aufstehen konnte." Auf Englisch hört sich eben alles ein wenig dramatischer an.

Über zwei Stunden sollen die Helferinnen und Helfer durch das Eigenheim der Szewczenkos getingelt sein, um Löwenmama Tanja wieder auf die Beine zu bekommen.

"Ich habe drei Infusionen bekommen, Flüssigkeit und Vitamine gegen das Fieber."

Schon bald will die "Momfluencerin" wieder mit ihrem bekannten Kids-Content durchstarten und ihre Fans am turbulenten Familienalltag in der Wüstenmetropole teilhaben lassen. Wie aufreibend der manchmal sein kann, bewies die 46-Jährige erst vor wenigen Tagen samt klaffender Platzwunde von Söhnchen Leo (2).