Kurz vor Dubai-Auswanderung: Tanja Szewczenko trauert um geliebtes Familienmitglied

Den im Video eingeblendeten Jahreszahlen zufolge wurde Jerry 15 Jahre alt. Eine recht lange Lebenszeit für die betagte Fellnase. So können Chihuahuas nur in einzelnen Fällen bis zu 20 Jahre alt werden.

Tanja Szewczenko bereitet zurzeit ihre Auswanderung nach Dubai vor. © Montage: Instagram/Tanja Szewczenko, Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

"Die Jungs haben dich genau wie wir ins Herz geschlossen", schrieb Tanja weiter. Umso schöner, dass die Familie Jerry nur kurze Zeit vor seinem Ableben noch einmal sehen konnte. "Du warst meiner Mama ein guter Gefährte und hinterlässt für sie eine große Lücke."

Gleichzeitig sendete Tanja Grüße nach oben in den Hundehimmel an all die Vierbeiner, die die Szewczenkos in den vergangenen Jahrzehnten begleitet haben - und das waren eine ganze Menge.

"Dina, Wotan, Mäxchen, Biggi, Lilly, Angie, Lio, Timmy und Kicki", listete Tanja die tierischen Schützlinge auf, die ihr selbst und ihrer Mutter viel bedeutet haben. Immerhin ist die Ex-Soap-Darstellerin eine bekennende Hundefreundin und plant, ihren eigenen Familienhund Guido in ihr neues Leben in Dubai mitzunehmen.

Ende Juli ist es so weit, dann ziehen Tanja und ihr Ehemann Norman Jeschke (44) zusammen mit den Zwillingen und Tochter Jona (12) in die Wüsten-Metropole - vorausgesetzt, dass noch alles mit den Visa der einzelnen Familienmitglieder klappt.