Tanja Szewczenko verrät Termin für Dubai-Auswanderung, doch es hagelt Kritik

Köln/Dubai – Die Tage von Tanja Szewczenko (45) und ihrer Familie in Deutschland sind gezählt. Jetzt hat die Ex-"Alles was zählt"-Schauspielerin und Dreifach-Mama verraten, wann sie mit ihren Lieben nach Dubai auswandern wird. Im Netz hagelt es vor ihrer Abreise jedoch heftige Kritik.

Der Account der dreifachen Familienmutter gehe inzwischen "leider absolut an der Lebensrealität vorbei", kritisiert auch ein anderer Fan und kündigt an, Tanja künftig nicht mehr bei Instagram folgen zu wollen.

"Was hab' ich deine Bodenständigkeit geliebt ... Ich folge dir schon Jahre. Aber das jetzt? Nee, sorry, das ist für mich einen Ticken drüber. Seit wann bist du so 'neureich' geworden?", geht eine Userin mit Tanja hart ins Gericht.

So zeigt die 45-Jährige in einem kurzen Video ihr neues Dubai-Anwesen von außen sowie einen Teil der Nachbarschaft. Der Anblick der imposanten Stadtvilla mit mehreren Geschossen und großzügigem Grundstück stößt vielen Fans sauer auf.

Anderen Kritikern bleibt Tanja hingegen eine Erklärung schuldig. So wirft eine Nutzerin ihr vor, ausgerechnet in ein arabisches Land zu ziehen, in dem unter anderem Frauen unterdrückt und Menschenrechte missachtet werden. "Kann einen das wirklich alles so kaltlassen, Hauptsache, 'uns geht es gut?!'"

Bedenken, die Tanja augenscheinlich nicht hat, oder mit denen sie sich zumindest nicht öffentlich auseinandersetzen will. So hatte die Ex-Soap-Darstellerin von ihren bisherigen Erfahrungen mit Dubai immerzu ausschließlich positiv berichtet.