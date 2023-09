Nach Fan-Kritik um Geschenk: Tanja Szewczenko erlebt nächsten Dämpfer - diesmal trifft es ihre Jungs!

Eigentlich wollten sich Tanja Szewczenko und Ehemann Norman wichtiger Arbeit widmen. Am Ende hatte das Paar allerdings mehr Arbeit als sonst. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Seit fast zwei Monaten lässt es sich der Szewczenko-Clan um Familienoberhaupt Tanja mittlerweile am persischen Golf gut gehen.

Dass aber auch im vermeintlichen Paradies nicht alles Gold ist, was glänzt, muss die ehemalige RTL-Darstellerin nun erneut am eigenen Leib erfahren.

Doch der Reihe nach! Um den Haushalt im Wüstenstaat einigermaßen zu wuppen, hatten sich die Dreifach-Mama und Ehemann Norman (42) überlegt eine Haushaltshilfe anzuschaffen.

So der ursprüngliche Plan! Am Freitag buchte das Ehepaar dann aber schließlich eine Nanny, damit sich das Duo voll und ganz in die Arbeit stürzen könne.

"Wir wollten uns heute mal ein paar Stunden gemeinsam auf ein paar Sachen konzentrieren können und nicht wie sonst immer im Wechsel", offenbarte die Kufenqueen längst vergangener Tage. Da hat die gebürtige Düsseldorferin allerdings die Rechnung ohne ihre Söhne gemacht.