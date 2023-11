Nächster Dubai-Rückschlag für Tanja Szewczenko: Einzug in neue Villa vorerst gescheitert

Dubai – Bittere Pille für Tanja Szewczenko (46): Die Auswanderin muss in ihrer neuen Heimat Dubai den nächsten Rückschlag verkraften. Der Einzug in ihre neue Villa kann bis auf Weiteres nicht wie geplant stattfinden.

Tanja Szewczenko (46) meldet sich mit bitteren Neuigkeiten aus Dubai. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

Am kommenden Wochenende sollte es endlich so weit sein: Tanja, ihr Ehemann Norman Jeschke (44) und die drei gemeinsamen Kinder wollten endlich in ihr umgebautes Eigenheim in Dubai einziehen.

Seit etlichen Wochen laufen die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in dem zukünftigen Familiendomizil inzwischen schon, während die Szewczenkos zur Miete in einem Übergangs-Zuhause wohnen - und das wohl noch länger als gedacht.

Denn nun teilte Tanja in einer Instagram-Story schlechte Neuigkeiten mit ihren rund 312.000 Followern: "Wir haben Verzug."

Grund dafür ist der ehemaligen "Alles was zählt"-Schauspielerin zufolge der Einbau der neuen Fenster, der eigentlich vor Kurzem stattfinden sollte. Doch dann kam es knüppeldick für die Szewczenkos.