Tanja Szewczenko zieht um, doch als sie ihr neues Dubai-Haus sieht, ergreift sie sofort die Flucht!

In dem Miethaus angekommen, sei sie auf den ersten Blick "recht zufrieden" gewesen, erzählte Tanja ihren rund 315.000 Followern in einer Instagram-Story. Doch bei näherem Hinsehen folgte prompt das blanke Entsetzen!

Bis ihr Eigenheim wieder bewohnbar ist, hat das Quintett eine Übergangsbleibe angemietet. Kurz vor dem Wochenende hieß es somit: "Auf in die Wüstenpampas!"

Schon in ihrem ersten Haus, das nun für die Familie umgebaut werden soll, hatte es ein unschönes Problem gegeben. Die Gesundheit der Kinder war in Gefahr und der Kammerjäger musste anrücken.

Es scheint fast, als würden die Szewczenkos seit ihrem Neustart in der Wüsten-Metropole vom Pech verfolgt.

Die Liste der Mängel im Miethaus der Szewczenkos ist lang. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

"Irgendwie war es so nasskalt im Haus", stellte Tanja zunächst fest, dann folgte die bittere Erkenntnis: "Es hat einiges im Haus nicht gestimmt!"

Die Liste ist lang wie Beweisfotos, welche die ehemalige Eiskunstlauf-Queen vor Ort geschossen hat, zeigen. "Ausblühungen von Feuchtigkeit mit Schimmelbildung, verdreckte Klima-Auslässe, Decke war/ist nass, feuchte Fliesen im ersten Obergeschoss", zählte die Zwillingsmutter auf.

Doch es ging noch weiter: "Töpfe, Pfannen, Herd, Dunstabzug waren auch in einem mehr als mangelhaften Zustand. Der Mini-Kühlschrank lief auch nicht wirklich."

Das schlimmste seien jedoch die "offensichtlichen baulichen Probleme" sowie die verdreckte Klimaanlage, "was beides zu massiven gesundheitlichen Problemen führen kann", betonte Tanja.

"Ich falle vom Glauben ab", erklärte sie entgeistert und traf kurzentschlossen eine drastische Entscheidung. "Haben jetzt alles wieder aus dem Haus rausgeräumt", ergriffen die Szewczenkos kurz nach ihrem Eintreffen im Dubai-Haus schon wieder die Flucht!

Die Nacht verbrachten sie wieder in ihrem Eigenheim, wo bereits am kommenden Montag die Bauarbeiten beginnen sollen. Der fünfköpfigen Familie bleibt also nur das Wochenende Zeit, eine alternative Unterkunft zu finden.

"Wir sind schon auf der Suche nach was Neuem. Ist zu fünft mit Hund nicht so einfach, aber wir werden bestimmt eine Lösung finden", zeigte sich Tanja, die nun auch auf eine Rückerstattung ihrer ersten Mietzahlung hofft, optimistisch.