Nächster Shitstorm für Tanja Szewczenko? Ihre Zwillinge trinken Bier!

Munter vor Freude griffen die Kekse Leo und Luis zum Bier - Mama Tanja Szewczenko konnte darüber nur Lachen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Erst das böse Erwachen rund um ihre neue Miet-Bleibe und jetzt das!

Via Instagram-Story ließ die ehemalige "Alles was zählt"-Darstellerin ihre Community mehrere Tausend Kilometer entfernt an ihrem Alltag und Leben teilhaben.

Nicht nur die Tatsache, dass die 46-Jährige inzwischen auch auf den Saftkur-Zug aufgesprungen ist, bekamen ihre Fans am heutigen Sonntag lebhaft mit.

Auch die kulinarische Exkursion ihrer beiden Kekse Leo und Luis (2) hielt die Dreifach-Mama ganz stolz mit der Handykamera fest.

Blöd nur, dass sich die Kekse nichts anderes ausgesucht hatten als das alkoholfreie Bier von Papa Norman (42)! "Habt ihr jetzt wirklich Papas alkoholfreies Bier probiert?", wollte die Buchautorin von ihren Zwillingen wissen.