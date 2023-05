Tanja Szewczenko erntet nach Foto ihrer Kids erneut heftigen Shitstorm: "Alles für die Kohle, die armen Kinder!"

Im Leben von Tanja Szewczenko wird es derzeit einfach nicht ruhig. Erneut musste sich die Buchautorin nun mit dem Unmut ihrer Community befassen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Im Leben von Tanja Szewczenko (45) ist immer was los! Egal, ob ihre Zwillinge Leo und Luis (beide 2) etwas ausgeheckt haben oder die Community sie ins Kreuzfeuer nimmt. Ähnliches musste die ehemalige RTL-Darstellerin auch in dieser Woche wieder am eigenen Leib erfahren.

Wegen dieses Fotos bekommt sich der Großteil ihrer Fans in den Kommentaren kaum noch ein. © Montage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko Viel bekamen ihre Fans in den vergangenen Tagen nicht zu sehen von der erfolgreichen Buchautorin, die es vor einigen Monaten mit ihrem Bestseller "Durch die Hölle zum Glück" auf die Spiegel-Bestseller-Liste geschafft hatte. Neben unzähligen Werbungen, in denen die einstige "Mein Mann kann"-Teilnehmerin für so manche Unternehmen die Werbetrommel rührte, schafften es ihre "Twins" überraschend selten in die Story ihrer berühmten Mutter. Dennoch schoss sich die Community der Kufen-Fee längst vergangener Tage auf den jüngst veröffentlichten Beitrag ein. Im Mittelpunkt - wie könnte es anders sein... ihre drei Kinder! Die stellte Tanja zum wiederholten Male für Likes zur Schau und zog damit den gewaltigen Unmut einiger Follower auf sich. Tanja Szewczenko Tanja Szewczenko beobachtet besonderen Moment bei ihren Zwillingen: "Das gibt's doch nicht" "Ich kann verstehen, dass du stolz auf deine Kinder bist. Nicht verstehen kann ich dagegen, wie sehr du deine Kinder im Internet vorführst. So schade", schrieb eine verärgerte Userin. Allerdings sollte es nicht nur bei einem kritischen Kommentar bleiben.

Tanja Szewczenko ignoriert Fan-Kritik, ohne mit der Wimper zu zucken