Tanja Szewczenko freut sich für ihre Tochter: Jona beginnt neuen Lebensabschnitt

Dubai - Lange hat Tanja Szewczenko (46) gemeinsam mit ihrer Tochter Jona auf diesen Tag hingefiebert. Am gestrigen Montag war es dann so weit. Für die Zwölfjährige begann ein neuer Lebensabschnitt.

Tanja Szewczenko (46) begleitete ihre Tochter Jona (12) am ersten Tag zur neuen Schule. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

"Gestern hatte Jona ihren ersten Tag an der neuen Schule. Mit ihr gibt es zwei weitere Kids, die ebenfalls die Neuen in der Klasse sind. Das ist hier in Dubai sowieso nichts Ungewöhnliches", teilte die frühere "Alles was zählt"- und "Unter uns"-Darstellerin ihren rund 313.000 Followern in einem Instagram-Beitrag mit.

Denn viele Familien seien als Expats am persischen Golf und ziehen nach einigen Jahren weiter. "Andere wiederum bleiben aber auch und ihre Kinder verbringen die gesamte Schulzeit hier."

An ihrem ersten Tag in der neuen Schule war ihre Teenager-Tochter "ein bisschen aufgeregt und angespannt". Tanja jedoch selbst auch, allerdings nicht wegen Jona, "sondern wegen den Twins".

Denn dort könne ja schon mal was Außerplanmäßiges passieren und man komme nicht rechtzeitig los. Aber alles habe geklappt.