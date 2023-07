Tanja Szewczenko teilt Foto ihrer Kinder - Jonas Aussehen lässt Fans staunen

Köln - Tanja Szewczenko (45) sorgte jüngst mit einem neuen Schnappschuss ihrer drei Kinder Jona (12), Leo und Luis (beide 2) für große Begeisterung bei den Fans. Vor allem Jona hatte es den Anhängern der Dreifach-Mama angetan, denn sie entdeckten ein Detail an der Schülerin, das die Follower staunen ließ.

Auf Tanjas neuestem Foto grinsten ihre drei Kinder fröhlich in die Kamera. © instagram/tanjaszewczenko

Tanja Szewczenko beginnt mit ihrer Familie schon bald ein neues Leben am Persischen Golf, genießt zurzeit aber noch die letzten Wochen im heimischen Köln, wie ihre rund 300.000 Instagram-Fans täglich auf ihrem Kanal mitverfolgen können.

Auch am Donnerstag meldete sich die ehemalige "Alles was zählt"-Darstellerin bei ihrer Community und berichtete von einem kleinen Ausflug mit dem Bollerwagen, den sie mit ihren drei Kindern und Familienhund Guido unternommen hatte.

So hatten die fünf das schöne Wetter ausgenutzt und ein wenig frische Luft geschnappt, während Mama Tanja den Bollerwagen samt ihrer drei Kids "einmal am Feld entlangziehen durfte", wie die 45-Jährige berichtete.

In obligatorischer Manier hatte die Momfluencerin den Ausflug natürlich auch in Bildern festgehalten und einen Schnappschuss mit ihrer Community geteilt, auf dem Jona, Leo und Luis aus dem Bollerwagen heraus in die Kamera lächelten.

"Dankbar für diese drei wundervollen Geschöpfe", schrieb die Noch-Kölnerin stolz zu dem Foto.