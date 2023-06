Tanja Szewczenko kauft Villa in Dubai: Einige Sachen stören die Auswanderin jedoch massiv

Das sei jedoch nicht in Normans Sinne. Denn so wirklich traumhaft sei die neue Heimat der Szewczenko noch nicht. Eingeblendete Videoaufnahmen des 2016 erbauten Domizils sollen das untermauern.

Eine Sache sei von Beginn an glasklar gewesen: Freunde und Familie sollen jederzeit zu Besuch kommen können und ausreichend Platz finden. Eines der Häuser habe dann vor allem bei Fachmann Norman das Interesse geweckt, wie die beiden in einem neuen YouTube-Video erklären.

Doch wohin mit einer fünfköpfigen Familie? Wohnung oder Haus? Diese Fragen stellten sich die Eltern und kontaktierten einen Makler. Dieser hatte sie in freudiger Erwartung empfangen und gleich zehn Häuser zur Auswahl präsentiert. Ein durchgetakteter, vor allem reizüberflutender Tag, wie Tanja ihren knapp 300.000 Followern offenbarte.

Ziemlich aufgeregt überbrachte die 45-jährige Schauspielerin am Samstag die freudigen Nachrichten. Gemeinsam mit Ehemann Norman (44) hatte die einstige Eiskunstläuferin vor wenigen Wochen eine der größten Entscheidungen ihres Lebens getroffen: Gemeinsam mit den drei Kindern wird das Ehepaar in naher Zukunft nach Dubai auswandern .

Das neue Haus der Szewczenkos befindet sich in einer angelegten Siedlung und ist umgeben von üppigen Bäumen und viel Grün. © Montage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

"Das ist eine dunkle Höhle, da ziehe ich doch nicht ein", sei Tanjas erste Reaktion während der Besichtigung gewesen. Tatsächlich lassen die wenigen Fenster nur wenig Tageslicht in die Zimmer. Eine giftgrüne Küche und Neonlicht tun ihr Übriges.

Norman habe jedoch das Potenzial erkannt: ein Garten, Balkone, viele Zimmer sowie viele Bäder. "Die Räumlichkeiten waren gut."

Laut Tanja gebe es hingegen noch ein weiteres kleines Manko: Weit und breit sei kein Pool zu sehen. Die beiden Zwillinge und Tochter Jona müssten in der ersten Zeit mit einem Planschbecken Vorlieb nehmen.

Doch das soll derzeit die vermutlich kleinste Sorge der Familie sein. "Von Deutschland aus zu kaufen ist möglich, aber mit einigen Hürden verbunden und die Zeit spielte gegen uns. Denn wäre in dem Monat des Kaufprozesses dem Verkäufer ein besseres Angebot gemacht worden, hätten wir keine Chance mehr gehabt", erklärt Tanja nur eine der Schwierigkeiten.

Was der Kölner Auswanderer-Familie dann aber offenbar am besten gefiel, seien die australischen Nachbarn gewesen. Mit ebenfalls drei Kindern und einem Hund habe sich die Familie ein kleines Paradies geschaffen und den Szewczenkos einiges an Inspiration mit auf den Weg gegeben.

"Wir sind zuversichtlich, dass wir aus der dunklen Höhle was machen können. Aber es wird abenteuerlich", versichert die 45-jährige Dreifach-Mama ihren Fans.