Tanja Szewczenko nimmt Abschied: Jetzt hält sie nichts mehr in Deutschland

Köln – Tanja Szewczenko (45) hat es wirklich getan! Die Dreifach-Mama und ihr Ehemann Norman Jeschke (44) haben ihre Familien-Villa am Rande Kölns offiziell verkauft . Jetzt steht ihrer Auswanderung nach Dubai nichts mehr im Wege.

Tanja Szewczenko (45) muss ausziehen: Ihr Kölner Eigenheim wurde an neue Besitzer verkauft. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

2013 sind die Szewczenkos in die damals frisch erbaute Doppelhaushälfte inklusive Garten mit Pool eingezogen, nun heißt es Abschied nehmen.

"Wir sind dankbar für die Zeit in diesem Haus und wir haben hier viele Höhen aber auch Tiefen durchlebt. Jetzt wird es Zeit für ein neues Kapitel", schreibt Tanja in einem Instagram-Beitrag.

So lange wie in ihrem Kölner Eigenheim hätten bis dato weder sie noch ihr Göttergatte jemals an einem Ort gelebt. Sie hätten sich entschlossen, das Haus zu verkaufen, "um frei zu sein", erklärte die 45-Jährige ihre drastische Entscheidung. "Frei mit unseren zukünftigen Entscheidungen."

Am heutigen Dienstag vermeldete die ehemalige "Alles was zählt"-Schauspielerin nun den Vollzug: "Unser Haus ist verkauft ..." - und das in einem regelrechten Rekordtempo.

Zwar sei ihre Entscheidung, nach Dubai auszuwandern nur langsam herangewachsen, letztendlich ging nun jedoch alles ziemlich fix.