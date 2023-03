Tanja Szewczenko kündigt ungewöhnliche Instagram-Pause an! "So viel los hier"

Die dürften sich angesichts dieser offenen und unperfekten Worte der sonst so tadellosen Tanja schon wundern, warum die einstige "Alles was zählt"-Hauptdarstellerin an ihrem eigens ins Leben gerufenen "Content-Mittwoch" von der Bildfläche verschwindet.

Jetzt zog sich Tanja, die nach eigener Aussage dem Thema "Fehlgeburten" eine Stimme geben wolle, allerdings überraschenderweise zurück! "Ihr Lieben, ich bin mal bis Freitag offline. Gerade so viel los hier. Keine Sorge bitte, aber ich brauch einfach mal zwei Tage", schrieb sie an ihre 288.000 Fans.

Für die 45-Jährige gibt es nichts Schöneres als ihre Familie, die sie nur allzu gerne perfekt inszeniert. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

Durchaus denkbar also, dass sich die 45-Jährige in den kommenden 48 Stunden ganz sich selbst und fernab von Podcast-Aufnahmen, Radiointerviews oder sonstigen Verpflichtungen einfach mal ihren Kids widmen möchte - inklusive Handy ... Denn irgendwie muss der neue Content für das Wochenende ja vorbereitet werden.

Steckt also womöglich nur ein neues Projekt hinter der vermeintlichen Insta-Pause oder zwingt der Dauer-Stress die 45-Jährige so langsam wirklich in die Knie? Fragen über Fragen, die die Bestsellerautorin wohl erst in wenigen Tagen aufklären und beantworten kann.

Und Ehemann Norman? Der dürfte sich über die neu gewonnene Zeit mit seiner Frau mit Sicherheit freuen - sofern die Arbeit mitspielt.

"Norman huscht derzeit von einem Termin in den nächsten", verriet Tanja vor einigen Tagen über das Berufsleben ihres Gatten.