Tanja Szewczenko legt sich in Dubai neues Auto zu, doch eine Sache stört an dem Mercedes

Dubai - Endlich ein eigener fahrbarer Untersatz! Bislang fuhren Tanja Szewczenko (46) und ihre Liebsten in der neuen Wahl-Heimat Dubai mit einem Mietwagen von A nach B, nun legte die Familie sich jedoch ein eigenes Auto zu. Bei Instagram präsentierte Tanja den neuen Schlitten.

Ein eigenes Haus besitzen die Szewczenkos in ihrer neuen Heimat bereits, ein eigenes Auto fehlte bislang aber ebenso wie Möbel in den neu erworbenen Räumlichkeiten .

Stück für Stück baut sich Tanja seit ihrer Ankunft in Dubai vor einigen Wochen eine neue Existenz auf - mit allem, was dazu gehört!

Die Szewczenkos sind in Dubai ab sofort in einer gebrauchten Mercedes-R-Klasse unterwegs. © Instagram/tanjaszewczenko (Screenshot)

In einem Instagram-Beitrag präsentierte die Dreifach-Mama die neue Familie-Kutsche am Samstag und erklärte, dass es sich um eine gebrauchte Mercedes-R-Klasse handle, die sie einem Händler in Abu Dhabi abgekauft hätten.

Breit grinsend posierte die Familie (bis auf Hund Guido, der wegen der Hitze drinnen geblieben war) vor ihrem "neuen" Schlitten und schien äußerst zufrieden mit dem Kauf - abgesehen von einem kleinen Wermutstropfen!

Die dunkle Farbe des Wagens hatte Tanja und Norman nämlich nicht zugesagt, wie sie schon im Vorfeld offenbart hatten. "Wir hatten einen weißen [Mercedes], der uns leider vor der Nase weggekauft wurde", hatte Tanja ihren Anhängern bereits berichtet.

"Die Alternative war dann dieser Wagen", wie sie nun nochmal in der Kommentarspalte ihres jüngsten Beitrags erklärte und verriet, dass das Auto demnächst einfach einen neuen Anstrich bekäme.