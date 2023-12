Tanja Szewczenko mit den Nerven am Ende: Luis hat blutigen Unfall - "Ich kann nicht mehr"

Dubai - Tanja Szewczenko (46) ist aktuell mit den Nerven am Ende. Zwischen Renovierungs- und Umzugsstress gab es im Hause Szewczenko nun den nächsten Zwischenfall - und erneut hat es Söhnchen Luis getroffen. Bei Instagram erstattete Tanja Bericht.

Tanja Szewczenko (46) ließ sich auf dem Weg zum Arzt von Ehemann Norman Jeschke (45) mit der Handykamera begleiten. © Bildmontage: Instagram/tanjaszewczenko

Tanjas Söhnchen Luis ist derzeit vom Pech verfolgt. Nachdem der zweijährige Sprössling der ehemaligen Eiskunstläuferin und Ehemann Norman Jeschke (45) erst kürzlich aus dem Krankenhaus entlassen worden war, wo er einige Tage wegen eines heftigen bakteriellen Infekts in Behandlung war, mussten die dreifachen Eltern am Sonntag dann erneut einen Arzt aufsuchen.

Wie die Dubai-Auswanderin in ihrer Story berichtete, war der Zweijährige im Schlafzimmer der vorübergehenden Wohnung der Familie gestolpert und so unglücklich auf der Bettkante aufgeschlagen, dass anschließend eine große Wunde in seiner Mundhöhle klaffte.

Tanja zeigte ihren Fans die Verletzung in ihrer Story, allerdings nicht, ohne vorher eine Triggerwarnung ausgesprochen zu haben.

"Es hat wie Sau aus seinem Mund geblutet. Ich habe so aufgeschrien", schilderte die 46-Jährige, die ihrem Sohn sofort ein Tuch auf die Wunde gepresst und zusammen mit Norman einen Arzt aufgesucht habe. Dort seien die drei sofort durchgewunken worden und hätten keine Sekunde warten müssen.