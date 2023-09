Tanja Szewczenko mit Problemen in Dubai: Tochter Jona kommt beinahe zu spät zur Schule

Dubai - Bereits vor einigen Wochen teilte Tanja Szewczenko (46) mit, dass sie ihre Emirates ID bestanden habe und nun Auto fahren darf am Persischen Golf. Doch damit hat die Dubai-Auswanderin noch ihre Probleme.

Zwar kenne Tanja den Weg im Groben, aber noch nicht komplett ohne Navi. Zudem schaffe man es auch mit Navi, sich zu verfahren, da man irgendwie die Gabelungen verpassen würde. "Weil man ja relativ weit links auf der Autobahn ist und man ja erstmal vier Spuren wechseln muss, um an der Gabelung dann rechts zu fahren."

"Das war schon wieder ein Morgen", erzählte Tanja kopfschüttelnd in ihrer Story und führte weiter aus: "Die Navigationsapps haben versagt, und ich hab ja echt überlegt, wie soll ich denn jetzt Jona vom Creek Harbour zur German International School karren? Das sind ja so 20, 25 Minuten Fahrt derzeit."

Denn der Teenager kam am heutigen Dienstagmorgen fast zu spät zur Schule, wie die Profi-Eiskunstläuferin ihren rund 314.000 Followern bei Instagram mitteilte.

Diesmal passierte der früheren " Alles was zählt "- und " Unter uns "-Darstellerin ein Missgeschick, unter welchem ihre Tochter Jona (12) beinahe zu leiden hatte.

Das Autofahren in den Emiraten sei ein "bisschen tricky, aber finally we made it. Eine App hat uns dann nicht im Stich gelassen, und wir sind dann irgendwie drei Minuten vor Schulstart angekommen."

Es sei jedoch sehr sportlich gewesen, Jona rechtzeitig zur Schule zu bekommen. Im Endeffekt jedoch war ihre zwölfjährige Tochter pünktlich vor Ort.

Seit der Auswanderung an den Persischen Golf besucht Jona dort die German International School. Bereits von ihrem ersten Schultag hatte Mama Tanja ausführlich berichtet.