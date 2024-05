Tanja Szewczenko mit Schweinegrippe im Bett: Deshalb heult sie in ihrer Instagram-Story

"Muss euch mal kurz die Ohren vollheulen", schreibt die Ex-RTL-Darstellerin in ihrer Story. Mit reichlich Tränen in den Augen scheint der Dreifach-Mama die aktuelle Situation gehörig auf den Wecker zu gehen.

Auslöser dafür sind aber nicht persönliche Reibereien die in kindlichen Faustkämpfen enden, sondern die instabile Emotionslage ihrer Mutter.

Nachdem erst das Jahrhundert-Unwetter so manchen Schaden in den Wüsten-Wänden verursacht hatte, bringen ihre eigenen "Kekse" die ehemalige Kufenqueen nun zum Weinen.

Normalerweise inszeniert sich die Ex-Schauspielerin in fast jeder Lage für ihre Community. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Während sie praktisch ans Bett gefesselt ist, um sich von ihrer Schweinegrippe zu erholen, heulen auch Leo und Luis (3) eine Etage tiefer um die Wette.

"Ich höre die Kleinen da unten so viel weinen und das finde ich emotional als Mama am schwierigsten, weil die ja auch nicht ganz auf der Höhe sind", beichtet die Düsseldorferin.

Damit meint sie allerdings nicht den Entwicklungsstand ihrer Zwillinge. Vielmehr der gesundheitliche Status Quo macht ihr zu schaffen. "Jetzt muss Norman auch nochmal mit Leo wegen seines Hustens zum Kinderarzt. (...) Das ist das Beschissenste wenn man da als Mama nicht dabei sein kann."

Vorübergehend hat also Papa Norman (45) das Familien-Zepter in der Hand. "Ich weiß ja, dass sie bei Papa gut versorgt sind", redet sich Tanja die Momentaufnahme fast schon schön.

Eines darf bei all dem Dilemma nicht fehlen: ein eigener Instagram-Post. Den lud die 45-Jährige samt Foto vom Dienstag am heutigen Mittwoch hoch. "Bieten wir dem fiesen Eindringling also die Stirn und merzen ihn aus."