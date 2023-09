Tanja Szewczenko muss erneut umziehen! Ist Dubai damit Geschichte?

Seit knapp zwei Monaten lebt Tanja Szewczenko samt Familie in Dubai - jetzt steht erneut ein Umzug an. © Montage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Gerade einmal zwei Monate ist es her, dass die gebürtige Düsseldorferin und Kufenqueen längst vergangener Tage ihre Zelte in Deutschland abbrach, um im Wüstenstaat Dubai nach Glück und Geborgenheit zu suchen.

Jetzt scheint sich das Kapitel aber erst einmal selbst zuzuschlagen, oder doch nicht? Am Samstag überraschte die ehemalige "Alles was zählt"-Hauptdarstellerin ihre "beste Community der Welt" nämlich mit ganz neuen Tönen.

"Wir werden hier erstmal ausziehen", berichtete die Buchautorin kurz und knapp. Ihren Fans lieferte sie aber wie gewohnt die Antwort direkt mit.

Grund für den erneuten Umzug ist die Renovierung des Eigenheims!

"Wir starten damit am 18. September. Habe was halbwegs Bezahlbares gefunden. Möbliert für fünf Personen mit Hund, kurzfristig, nicht so einfach", gewährte die Dreifach-Mama Einblicke in den stressigen Wüsten-Alltag.