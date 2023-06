Tanja Szewczenko platzt nach anhaltender Kritik der Kragen: "Stimmt einfach gar nicht"

Tanja Szewczenko (45) zieht mit ihrer Familie schon bald an den Persischen Golf. Vorher muss aber noch allerhand ausgemistet werden. © instagram/tanjaszewczenko

Wie Tanja ihren rund 300.000 Instagram-Fans kürzlich verraten hatte, steht der Starttermin für den Umzug in ein neues Leben inzwischen fest: Ende Juli soll es per One-Way-Ticket mit Sack und Pack an den Persischen Golf gehen, wo die fünfköpfige Familie - samt Hündchen Guido - einen Neuanfang wagt.

Seit mehreren Wochen gibt Tanja ihren Fans nun schon Einblicke in die umfangreichen Auswanderungs-Vorbereitungen und zeigte dabei unter anderem, wie sie fleißig ausgemistet hatte.

Das ging einigen Followern allerdings gehörig gegen den Strich!



Obwohl die ehemalige "Alles was zählt"-Darstellerin in ihren Storys beinahe täglich kleine Gewinnspiele veranstaltet hatte, in denen sie die ausgemisteten Teile - darunter Kinderkleidung, Spielzeug, Möbel und Klamotten - an ihre Anhänger verloste, sah sie sich nämlich auch immer wieder mit Kritik konfrontiert.

"Traurig, wie viel ihr einfach wegschmeißt und dann in Dubai wieder neu kauft", lautete nur einer von vielen kritischen Kommentaren, die die 45-Jährige allerdings nicht auf sich sitzen lassen wollte!

So meldete sie sich am Donnerstagabend auf ihrem Instagram-Kanal zu Wort und bezog Stellung zu den Vorwürfen.